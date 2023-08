Tragiczny początek długiego weekendu na Mazowszu. Na drogach zginęło sześć osób

Tragicznie rozpoczął się długi sierpniowy weekend na mazowieckich drogach. W niedzielę – tylko do południa, na drogach województwa zginęły trzy osoby, w sobotę jedna. Te statystyki nie obejmują jednak garnizonu stołecznego, gdzie również policja informowała o ofiarach wypadków.

Mazowiecka policja apeluje do użytkowników dróg o szczególną ostrożność i rozwagę, mimo dobrych warunków panujących na drodze. Jak podkreśliła Malwina Wlazło z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, paradoksalnie kierowców gubi słoneczna pogoda, która obecnie występuje m.in. na Mazowszu.

- Przy dobrej pogodzie kierowcy jeżdżą szybciej i mają skłonność do brawury. Większy komfort jazdy osłabia czujność i rośnie ochota, by mocniej wcisnąć pedał gazu – podkreśliła policjantka. Dodała, że kierowcy powinni też pamiętać o okularach przeciwsłonecznych, bo oślepiające słońce również może przyczynić się do spowodowania wypadku.