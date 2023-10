Mazowieckie szpitale muszą oddać "covidowe zaliczki". "Te pieniądze zostały już dawno wydane"

Informację o zwrocie dodatków finansowych dla szpitali przyznawanych w czasie pandemii COVID-19 podał radny sejmiku mazowieckiego Krzysztof Strzałkowski (Koalicja Obywatelska) przekazał ją w mediach społecznościowych. "Fundusz zażądał od szpitali na Mazowszu zwrotu do końca roku blisko 63 mln zł kontraktów za czas covidu. Dla przykładu od szpitala dziecięcego na Niekłańskiej to 7 mln. zł. Zapłata do końca roku takiej kwoty może oznaczać zatrzymanie przyjęć małych pacjentów. W trudnej sytuacji jest też szpital psychiatryczny dla dzieci i młodzieży w Zagórzu. Spełnienie żądań NFZ oznacza utratę ok. 3 mln zł. Szpital działa jako spółka i może to oznaczać rozpoczęcie procedury upadłościowej" - napisał na platformie X Strzałkowski. "Pieniądze, których dochodzi NFZ, zostały już dawno wydane na leczenie małych pacjentów i dostosowanie szpitali do sytuacji covidowej" - dodał.