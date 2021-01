Strażacy podsumowali rok: o 16 tysięcy wzrosła liczba interwencji, wiele działań miało związek z COVID-19

Mazowiecka straż pożarna interweniowała w 2020 roku 86 415 razy. Jak wyliczył jej rzecznik Karol Kierzkowski, było to 19 087 interwencji przy pożarach, 59 392 przy miejscowych zagrożeniach oraz 7 936 dotyczących fałszywych alarmów. - To aż o 16 126 zdarzeń więcej niż w 2019 roku - wskazał. Wyjaśnił też, że na tak dużą liczbę interwencji w minionym roku, wpływ miało zaangażowanie straży pożarnej w walkę z pandemią koronawirusa - było to aż 14 913 zdarzeń.