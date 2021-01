Skonfiskowany towar trafia do potrzebujących. Skarbówka przekazuje buciki, odzież i bieliznę

Odzież oraz obuwie skonfiskowane przez funkcjonariuszy skarbówki nie będą zalegały w magazynach. Otrzymali je podopieczni trzech organizacji pożytku publicznego. Z kolei do walki z pandemią COVID-19 zostanie wykorzystany spirytus przejęty z nielegalnych fabryk alkoholu. Ponad 800 litrów tej substancji zostało przekazanych do Centrum Zdrowia Dziecka.

Mazowieccy funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej przekazali w sumie 70 par dziecięcego obuwia, 1176 sztuk skarpet, 81 kurtek oraz kamizelek i kilkanaście sztuk bielizny. To przedmioty ujawnione w związku z przestępstwami skarbowymi, wobec których sądy orzekły przepadek na rzecz Skarbu Państwa. Trafiły one do podopiecznych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach, zaczerlańskiego Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień MONAR i Jadłodajni św. Ryszarda Pampuri w Warszawie. - Właściciele znaków towarowych, którymi opatrzona była odzież i obuwie, wyrazili zgodę na ich przekazanie na cele charytatywne - informuje Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Ponad 800 litrów spirytusu do walki z pandemią

Wyjaśnia też, że to nie jedyne przedmioty pochodzące z akcji KAS, które trafiają później nieodpłatnie do uprawnionych instytucji. Podobnie dzieje się na przykład z nielegalnie wyprodukowanym spirytusem. Po orzeczeniu jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa jest on wykorzystywany do walki z pandemią. Na jego bazie powstają preparaty do dezynfekcji. - Tym razem 824 litrów spirytusu otrzymało Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, jeden z największych szpitali pediatrycznych w Polsce. Dzięki naszej pomocy, placówka licząca 75 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, będzie mogła skuteczniej walczyć z COVID-19. Spirytus pochodzi między innymi ze zlikwidowanych przez mazowieckich funkcjonariuszy nielegalnych fabryk alkoholu - zaznacza Pasieczyńska.

Towary konfiskowane przez KAS mogą być nieodpłatnie przekazywane jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, organizacjom charytatywnym oraz placówkom oświatowym. Warunkiem jest to, by zostały one wykorzystane przy realizacji zadań statutowych instytucji. Przekazywaniu na cele charytatywne nie podlegają towary o niewiadomym składzie bądź pochodzeniu. Jak tłumaczy Pasieczyńska, są one komisyjnie niszczone.

