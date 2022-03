Mazowsze przekazało Ukrainie kolejne karetki. Opłaci też 100 tysięcy posiłków dla uchodźców

To już kolejne karetki, które trafią do Ukrainy. - Z dzisiejszymi ambulansami będzie to osiem karetek, które udało się do tej pory przekazać naszym sąsiadom, mierzącym się z tak dramatyczną sytuacją. Warto podkreślić, że karetki na granicę jadą wypełnione po brzegi i to zarówno w sprzęt medyczny czy leki ale też inne niezbędne rzeczy, które mogą się przydać, na przykład koce czy środki higieniczne - powiedział marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.