Radni z Otwocka zaskarżyli zmiany w mazowieckiej uchwale antysmogowej

Radni powiatowi skierowali do wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła wniosek o uchylenie uchwały Sejmiku Mazowieckiego z końca kwietnia tego roku, która zakazała w nowo budowanych budynkach montowania instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych.

W ocenie wnioskodawców "w praktyce oznacza to, że zakaz ten będzie dotyczył również takich paliw stałych, jak: biomasa pozyskana i krzewów oraz biomasa roślinna oraz biomasa roślinna z rolnictwa" – czytamy w piśmie skierowanym do wojewody.

Autorzy wniosku są zdania, że przepis ten jest niezgodny z ustawą o źródłach energii, zapisami Polityki energetycznej rządu do 2040 roku oraz z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

- Wniosek złożył klub radnych Prawa i Sprawiedliwości powiatu otwockiego, ale sprawa dotyczy całego Mazowsza - powiedział Polskiej Agencji Prasowej radny z powiatu otwockiego Dariusz Kołodziejczyk. Ocenił, że tzw. uchwała antysmogowa uniemożliwi spalanie paliw ekologicznych. - To niezrozumiała sytuacja - stwierdził.

Nowelizacja uchwały antysmogowej na Mazowszu

Projekt nowelizacji był poddany w ubiegłym roku dwukrotnym konsultacjom społecznym i opiniowaniu przez właściwe organy. W marcu projekt uchwały trafił pod obrady sejmiku, jednak został wówczas skierowany do pracy w komisjach. 26 kwietnia radni zagłosowali za przyjęciem uchwały . 26 głosów było "za" - kluby radnych KO, PSL Natomiast głosów przeciw było 22 - klub PiS, jeden głos wstrzymujący, dwoje radnych było nieobecnych.

W nowelizacji uchwały znalazł się zakaz spalania węgla na terenie Warszawy. Ma on zacząć obowiązywać od 1 października 2023 roku. Taki przepis zostanie wprowadzony także w powiatach grodziskim, legionowskim, mińskim, nowodworskim, piaseczyńskim, pruszkowskim, otwockim, warszawskim zachodnim i wołomińskim od 1 stycznia 2028 roku.

W uchwale zapisano również zakaz instalowania kotłów na węgiel i drewno w nowych budynkach, które mają dostęp do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ale, jak zauważają aktywiści z Polskiego Alarmu Smogowego, zapis ten w praktyce nie będzie dotyczyć domów jednorodzinnych, ponieważ ich podłączenie do sieci miejskiej jest zazwyczaj ekonomicznie nieopłacalne i trudne technicznie. Uchwała nie zakazuje spalania drewna ani w kominkach, ani kotłach - to efekt kompromisu jaki powstał w procesie konsultacji społecznych.