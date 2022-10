Mazowsze przeznaczy 12 milionów złotych na in vitro. Gdzie się zgłaszać?

Dobra informacja dla par z Mazowsza starających się o dziecko. Zarząd województwa mazowieckiego wybrał 11 klinik, które do 2025 roku będą prowadzić program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Na ten cel w budżecie Mazowsza zarezerwowano blisko 12 milionów złotych.

Program realizowany jest na Mazowszu od września 2019 roku. Do dziś na świat przyszło dzięki niemu 422 dzieci. Potwierdzono również w sumie 953 ciąże. Program realizują trzy kliniki: Medi Partner Sp. z o.o., Centrum Zdrowia Warszawa Sp. z o.o. oraz Gravida Sp. z o.o. Samorząd województwa do tej pory przeznaczył na ten cel ponad 9,5 mln zł.

Jak zaznaczył marszałek Adam Struzik, duże zainteresowanie, a także jego wysoka skuteczność, zachęciły władze województwa do kontynuacji w kolejnych latach. – Do 2025 r. zarezerwowaliśmy na ten cel ponad 11,9 mln zł. Szacujemy, że pozwoli to na przeprowadzenie ponad dwóch tysięcy procedur zapłodnienia pozaustrojowego. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że dla wielu par procedura in vitro to jedyna szansa na posiadanie potomstwa. Równocześnie jest ona bardzo kosztowna i stać na nią niewielu Mazowszan. Dzięki naszemu programowi otwiera się przed nimi także ta szansa - mówi marszałek.

Gdzie się zgłaszać?

W październiku urząd marszałkowski rozstrzygnął konkurs na realizatora programu w latach 2022-2025. Borykające się z niepłodnością pary z Mazowsza już od listopada mogą zgłaszać się do jednej z 11 wyłonionych w konkursie klinik:

- Fertina Sp. z o.o. z Warszawy; - Provita Sp. z o.o. z Warszawy; - Centrum Zdrowia Warszawa Sp. z o.o. (Gameta Warszawa); - Centrum Bocian Sp. z o.o. sp. komandytowa z Warszawy; - Gravida Sp. z o.o. z Płocka; - Salve Medica Warszawa Sp. z o.o. Sp. komandytowa; - Invicta Sp. z o.o. z Warszawy; - FertiMedica Centrum Płodności Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Warszawy; - Przychodnia Lekarska „NOVUM” Katarzyna Kozioł, Piotr Lewandowski spółka jawna z Warszawy; - Medi Partner Sp. z o.o. z Warszawy; - Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.

Program daje szanse

Jedną z klinik, które realizują program od 2019 roku i będą go kontynuować do 2025 roku jest Centrum Zdrowia Warszawa. Doktor Grzegorz Południewski, prezes kliniki podkreśla, że dla wielu osób biorących udział w programie jest to pierwszy kontakt z profesjonalną kliniką zajmującą się leczeniem niepłodności.

- Dostęp do tych klinik jest w pewnym stopniu ograniczony, a udział w tym programie umożliwia tym osobom podjęcie leczenia bardzo specjalistycznego, bardzo efektywnego i dającego szansę na posiadanie dzieci. Pamiętajmy o tym, że w przeciwnym razie te osoby nigdy by w ciąży nie były i nie urodziłyby dzieci. Mamy już pary, które przychodzą do nas, by dzięki temu programowi urodzić drugie dziecko - mówi.

