Z wody wyłowiono ciało 40-letniego mężczyzny. Cztery utonięcia pod Warszawą w ten weekend

Czterech mężczyzn utonęło w weekend w podwarszawskich zbiornikach wodnych. W niedzielę wieczorem na niestrzeżonym kąpielisku w Zielonce odnaleziono ciało 40-latka. W sobotę do utonięć doszło w Pruszkowie, Puchałach i Otwocku.

Interwencja służb na Gliniankach na terenie Osiedla Wolność w Zielonce rozpoczęła się w niedzielę około godziny 19. - Na niestrzeżonym kąpielisku ujawniono ciało 40-letniego mężczyzny. Ratownicy medyczni prowadzili akcję reanimacyjną, ale niestety nie udało się go uratować - informuje Małgorzata Wersocka z Komendy Stołecznej Policji.

Trzech mężczyzn utonęło w sobotę

W sobotę w nocy policjanci z Otwocka otrzymali informację o około 50-letnim mężczyźnie, który wędkowania wszedł do wody i nie wyszedł na brzeg. Jak podaje Wersocka, jego ciało zostało wyłowione przez straż pożarną.

Wcześniej tego samego dnia prowadzono też akcję w Parku Kultury i Wypoczynku "Mazowsze" w Pruszkowie, gdzie znajduje się kąpielisko nazywane potocznie "gliniankami Hosera". - 47-letni mężczyzna był reanimowany. Mimo to, nie odzyskał czynności życiowych - mówi policjantka.

Natomiast w miejscowości Puchały pod Pruszkowem utonął 28-latek. Policjanci otrzymali zgłoszenie około godziny 16.20. Lekarz stwierdził na miejscu zgon mężczyzny.

Okoliczności utonięć będą wyjaśniane przez policję pod nadzorem prokuratury. W każdym z przypadków na miejscu zdarzenia zostały przeprowadzone czynności z udziałem prokuratora.

19 osób utonęło w Polsce od początku wakacji

Ze statystyk policyjnych wynika, że w sobotę i niedzielę utonęło w Polsce 14 osób, a od piątku, czyli od początku wakacji, w wodzie zginęło już 19 osób. Służby apelują o to, by wypoczywając nad wodą stosować podstawowe zasady bezpieczeństwa, a przede wszystkim nie wchodzić do wody po alkoholu.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina wszystkim, którzy korzystają z wypoczynku nad wodą, by nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu oraz pływać tylko w wyznaczonych do tego miejscach, a także stosować się do poleceń ratownika.

Także resort spraw wewnętrznych i administracji na swoich profilach w mediach społecznościowych opublikował grafiki, w których informuje, aby w trakcie wypoczynku nie wypływać zbyt daleko od brzegu, szczególnie po zapadnięciu zmroku, nie przeceniać swoich pływackich umiejętności oraz nie pływać w czasie burzy i porywistego wiatru.

MSWiA zwróciło też uwagę, by pamiętać o tym, aby nie pływać bezpośrednio po posiłku, gdyż zimna woda może spowodować skurcze żołądka. Jak napisano, podczas skurczu lub złego samopoczucia należy jak najszybciej wyjść z wody. Dodano również, by podczas wypoczynku nad wodą kierować się wyobraźnią, a nie brawurą.

Wśród zamieszczonych porad znalazł się także apel o to, aby podczas wypoczynku nad wodą zwracać uwagę na osoby obok, które mogą potrzebować pomocy. "Jeśli jesteś z dzieckiem, nigdy nie spuszczaj go z oczu" - podkreślono. Przypomniano również numery alarmowe do WOPR - 601 100 100 oraz numer alarmowy - 112.

Autor:kk/b

Źródło: tvnwarszawa.pl