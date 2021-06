Nowe czarne punkty na Mazowszu. W miniony weekend utonęły trzy osoby

W Polsce co roku tonie kilkaset osób. Najniebezpieczniejsze są kąpiele w rzekach, w których w 2020 roku utonęło 118 osób, co stanowi około 30 procent wszystkich wypadków. Tylko w tym roku, od 1 czerwca utonęło już 38 osób. Natomiast tylko podczas ostatniego weekendu w całym kraju utonęło 15 osób - w sobotę sześć, w niedzielę dziewięć. Jak podaje mazowiecki urząd marszałkowski, w ubiegłym roku w województwie mazowieckim utonęło 35 osób.

21-latek pływał po alkoholu

Bezpiecznie na kąpieliskach

Z kolei prezes mazowieckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Paweł Błasiak wskazał, że na Mazowszu od ponad 10 lat, tam, gdzie są wydzielone kąpieliska, nie doszło do żadnego utonięcia. - Kąpmy się na kąpieliskach. Tam gwarantujemy 100 procentu uratowania. Tak te kąpieliska są zbudowane - zaapelował Błasiak. - Natomiast, tam gdzie są tak zwane kąpieliska zwyczajowe, gdzie nie ma warunków, żeby zorganizować normalne kąpielisko, można zapewnić nadzór ratowniczy. Apelujemy o to do samorządów. To jest w obowiązkach gminy, żeby tam ratownik był - zaznaczył.