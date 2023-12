Powrót pociągów na linię średnicową, nowy przystanek na trasie do Otwocka

Od niedzieli, 10 grudnia zacznie obowiązywać nowy rozkład pociągów. Będą zmiany w kursowaniu Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich.

Jak informuje w komunikacie stołeczny ratusz, 10 grudnia pociągi SKM linii S1 wracają na podmiejską linię średnicową i będą obsługiwały wszystkie przystanki pomiędzy stacjami Warszawa Zachodnia a Warszawa Wschodnia, czyli: Ochota, Śródmieście, Powiśle i Stadion.

Nowy przystanek na linii otwockiej

Także na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Wawer powrócą na swoją stałą trasę i ponownie zatrzymają się na wyremontowanym przystanku Warszawa Olszynka Grochowska. Dwa inne przystanki na tej trasie – Gocławek i Wawer – również zostały przebudowane. Peron na Gocławku jest przesunięty pod wiadukt ulicy Marsa, co ułatwi przesiadki między autobusami i pociągami.

Pasażerowie będą mogli także korzystać z zupełnie nowego przystanku Warszawa Grochów – u zbiegu ulicy Wiatracznej i Makowskiej, na tyłach szpitala Wojskowego Instytutu Medycznego. Pociągi SKM dojadą stąd do centrum w około 13 minut.

Jak informuje PKP PLK S.A. w przyszłym roku kontynuowane będą prace związane m.in. z uruchomieniem systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz wykończeniem i zadaszeniem sześciu przejść podziemnych dostosowanych do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się: przy ulicy Goździków, Korkowej, T. Edisona, J. Skrzyneckiego, pomiędzy IV Poprzeczną a V Poprzeczna oraz na stacji Warszawa Wawer. Do zakończenia prac pasażerowie skorzystają z przejść w poziomie szyn. Prowadzone będą także prace wykończeniowe na nowych przystankach, m.in. związane z budową wiat przystankowych, peronów i dojść.

Od 10 grudnia w pełnej relacji z Otwocka do Pruszkowa pojedzie 36 par pociągów SKM S1, z częstotliwością co około 60 minut. Z Pruszkowa do Warszawy Głównej będzie kursować 19 pociągów dziennie, a w odwrotnej relacji – 20 pociągów SKM S1). Z Otwocka do Warszawy Wschodniej pojedzie 20 par pociągów SKM linii S10, ze średnią częstotliwością co około 60 minut. Oznacza to, że na odcinku Pruszków – Warszawa Zachodnia oraz Otwock – Warszawa Wschodnia pociągi SKM będą kursowały dwa razy na godzinę.

Do Legionowa

W pełnej relacji z Sulejówka Miłosny do Lotniska Chopina przez podmiejską linię średnicową pojedzie 18 pociągów, a w relacji odwrotnej – 17 pociągów. Pozostałe połączenia będą realizowane na trasie Sulejówek Miłosna – Warszawa Wschodnia jako linia S20. Tym samym na odcinku Warszawa Wschodnia – Sulejówek Miłosna pociągi SKM będą kursowały przez cały dzień z częstotliwością co około 30 minut.

Do Radzymina pojedzie 11 pociągów, a do Warszawy – 12 pociągów. Pozostałe, poza jednym wczesnoporannym do Warszawy i późnowieczornym do Wieliszewa, będą kursowały do Legionowa Piasków.

W dni wolne od pracy, podobnie jak dotychczas, wszystkie pociągi S3 pojadą do Legionowa Piasków. Podróżni będą mieli do dyspozycji przez cały dzień 19 pociągów z Legionowa w kierunku Warszawy i 20 z Warszawy w kierunku Legionowa.

Do Piaseczna

W dni powszednie na trasie linii S4, pomiędzy Piasecznem i Zegrzem Południowym pojedzie 19 par pociągów. W dni wolne od pracy w pełnej relacji będą cztery pary pociągów. W weekendy pozostałe pociągi, poza jednym wczesnoporannym, który połączy Warszawę Gdańską z Piasecznem, będą kursowały pomiędzy Piasecznem a Legionowem.

Pociągi linii S40 nadal będą jeździły tylko w dni powszednie, w skróconej relacji do i z przystanku Warszawa Rakowiec. W ciągu dnia będzie to 11 par pociągów. Na Rakowcu można przesiąść się do tramwajów w kierunku centrum Warszawy lub innych pociągów.

Tłok na schodach ruchomych - sytuacja na stacji Warszawa Gdańska po przebudowie Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Autor:dg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl