Jeden zaginął na Bugu, drugi wypadł do Wisły. Odnaleziono dwa ciała

Służby odnalazły w czwartek ciało 40-latka, który wypadł z łódki do Wisły w powiecie sochaczewskim. Są też nowe informacje w sprawie 47-letniego kajakarza, który zaginął na Bugu w powiecie węgrowskim. Około półtora kilometra od miejsca jego zaginięcia wędkarz natknął się na ciało. Policja podaje, że trwa identyfikacja zwłok.

Do obu zdarzeń doszło w sobotę, przy złej pogodzie - wiał silny wiatr i woda w rzekach była wzburzona.

W gminie Brochów w powiecie sochaczewskim od soboty prowadzone były tam poszukiwania 40-latka, który zaginął w Wiśle. Zalana wodą łódka z trzema mężczyznami w wieku 60, 40 i 35 lat i 8-letnim chłopcem zaczęła tonąć. Trzem osobom udało się dopłynąć do małej wysepki na rzece, a 40-letni mężczyzna zniknął po wodą. Wzywających pomocy zauważyła przypadkowa osoba i wezwała służby ratownicze. Strażacy łodziami przetransportowali ich na brzeg rzeki. Chłopiec ze względu na wychłodzenie organizmu trafił do szpitala.

Zwracała także uwagę na to, że do zdarzenia doszło przy złej pogodzie. - Wiał silny wiatr, były duże fale. W takiej sytuacji wyprawy kajakiem czy łódką są ryzykowne - zauważyła. Zdaniem policjantki niezwykle istotne było także posiadanie kapoków. - W naszym przypadku miał go na sobie tylko jeden z uczestników wyprawy: 35-letni mężczyzna, pozostałe osoby nie miały kamizelek asekuracyjnych - zaznaczyła rzeczniczka.