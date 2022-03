Policja: wymusili ponad milion złotych okupu. Wśród nich był wspólnik porwanego przedsiębiorcy

Do tymczasowego aresztu trafiła trójka mężczyzn podejrzanych o porwanie dla okupu. Mieli uprowadzić właściciela jednej z mazowieckich firm transportowych i wywieźć go na drugi koniec Polski. W zamian za uwolnienie otrzymali ponad milion złotych. Pośród zatrzymanych jest... wspólnik poszkodowanego.

O porwaniu biznesmena dla okupu poinformowała w środę Komenda Wojewódzka w Radomiu. Mężczyzna został uprowadzony w pierwszych dniach marca sprzed swojej firmy, na terenie powiatu łosickiego. Porywacze wywieźli go do Krosna na Podkarpaciu. - Grozili mu bronią i żądali przekazania kodów dostępu do sejfów, w których miał zgromadzone pieniądze - poinformowała Katarzyna Kucharska, rzeczniczka KWP w Radomiu.