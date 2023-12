Ponad 150 obiektów trafiło do rejestru zabytków

Mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków prof. Jakub Lewicki wpisał w tym roku ponad 150 różnych obiektów do rejestru zabytków. Wśród nich są modernistyczne mozaiki, obiekty kolejowe, ale też tablice Tchorka czy kandelabry spod Pałacu Kultury i Nauki.

- W tym roku udało się nie tylko zakonserwować bardzo wiele zabytków Mazowsza, ale też wpisałem wiele nowych obiektów do rejestru zabytków. Oznacza to, że one przetrwają, że będą poddawane pracom konserwatorskim i jednocześnie otaczane opieką. Będą też mogli je podziwiać mieszkańcy Warszawy i Mazowsza - powiedział konserwator.