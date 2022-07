Cztery linie do produkcji papierosów, sypka i płynna amfetamina. Trzy osoby zatrzymane

Rzeczniczka prasowa Centralnego Biura Śledczego Policji Iwona Jurkiewicz poinformowała, że policjanci z radomskiego CBŚP dotarli do informacji z której wynikało, że w okolicach Siedlec może znajdować się nielegalna fabryka papierosów. - Po dokładnym zweryfikowaniu okazało się, że do nielegalnego procederu dochodzi na posesji w powiecie łosickim. Tam policjanci zlikwidowali nielegalną fabrykę papierosów, a także miejsce pakowania wyrobów tytoniowych - podkreśliła policjantka.

Linie do produkcji papierosów i narkotyki

W pomieszczeniach znajdowały się cztery linie służące do produkcji papierosów oraz jedna do pakowania. - Funkcjonariusze przejęli także wyprodukowane papierosy, w tym niektóre już z naniesionymi symbolami znanej marki tytoniowej. Dodatkowo zabezpieczono również tytoń i poligrafię niezbędną do produkcji wyrobów tytoniowych - dodała Jurkiewicz.