Unijne pieniądze podzieli minister. Warszawa i okoliczne gminy boją się, że stracą

To może być kolejny finansowy cios dla Warszawy i okolic, po tym jak rząd nie przyznał regionowi środków z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Władze województwa zapowiedziały złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w tej sprawie. Zdaniem samorządowców wybór beneficjentów programu był upolityczniony.

"Dramatyczny wpływa na lokalne projekty"

Jak poinformował w ubiegłym tygodniu stołeczny ratusz, zmiana dotychczasowej procedury podziału środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego została przekazana do samorządu województwa pismem ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z dnia 17 listopada. - Polega ona na całkowitym odebraniu środków funduszy strukturalnych dla metropolii warszawskiej, zarządzanych przez marszałka województwa i przesunięciu ich do zarządzania na poziom krajowy – przez ministerstwa i instytucje centralne. Powoduje to wycofanie środków z poziomu regionalnego na rządowy poziom decyzyjny, co najprawdopodobniej spowoduje duże opóźnienia w ich wykorzystaniu, nie mówiąc już o bardzo prawdopodobnym upolitycznieniu decyzji o przyznawaniu dotacji unijnych - ocenia Karolina Gałecka, rzeczniczka stołecznego ratusza.