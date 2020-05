Pieniądze z kolei na walkę z epidemią. "Zakup respiratorów jest ważniejszy niż gromadzenie tłucznia"

Samorząd Mazowsza wystąpi do Komisji Europejskiej o przesunięcie w czasie dwóch inwestycji: modernizacji linii kolejowej Chorzele-Ostrołęka oraz budowy łącznika ze stacji Modlin do lotniska. Jak zapowiedział marszałek Adam Struzik, dzięki tej operacji uda się pozyskać 120 milionów złotych na zdrowie.

Struzik: respiratory są ważniejsze niż gromadzenie tłucznia

- Wszystkie te projekty się ślimaczą. Niewiele się na nich dzieje, bo polega to wyłącznie na wykupie materiałów. W związku z epidemią musieliśmy uruchomić środki i przekierować je właśnie z inwestycji kolejowych na walkę z koronawirusem. Nie oznacza to, że się wycofamy z inwestycji - przyznał Adam Struzik.

Poinformował, że w poniedziałek spotkał się w tej sprawie z prezesem PKP PLK Ireneuszem Merchelem oraz sekretarzem stanu oraz pełnomocnikiem rządu do spraw wykluczenia komunikacyjnego Andrzejem Bittelem.

- Ustaliliśmy, że wystąpimy do Komisji Europejskiej oraz minister funduszy i rozwoju regionalnego o to, aby fazować te projekty, czyli kontynuować je w kolejnej perspektywie unijnej. Obowiązkiem PKP PLK jest przedstawienie realnych wydatków na tych wszystkich projektach do końca 2020 roku i rozpisanie ich na kolejne lata – dodał Struzik.