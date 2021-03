Rząd ma dostarczyć darmowe maseczki. Ratusz szykuje plany dystrybucji, choć nie zna szczegółów

Minister zdrowia zadeklarował, że mieszkańcy województw, w których sytuacja epidemiczna jest najpoważniejsza, otrzymają darmowe maseczki ochronne. W samej Warszawie to około 2 milionów ludzi. Dystrybucją ma się zająć samorząd. Warszawski ratusz informuje, że na razie dostał... pismo od wojewody.

Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał w czwartek, że między innymi do województwa mazowieckiego trafią darmowe maseczki ochronne. Według jego zapowiedzi Mazowsze otrzyma 21,6 miliona sztuk, rząd przyjął bowiem przelicznik czterech maseczek na jednego mieszkańca. Stołeczny ratusz nie wie jeszcze, ile z tej puli trafi do Warszawy. - W piątek wpłynęło do nas pismo wojewody, że maseczki zostaną dostarczone do Państwowej Straży Pożarnej. Nie ma wskazanego dokładnego terminu, kiedy to nastąpi, ani ile maseczek otrzymamy. Przez weekend będziemy przygotować plan ich dystrybucji, bo to pozostawiono samorządom - informuje rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka.

Jak zauważa, w przypadku Warszawy chodzi o około dwa miliony mieszkańców. - Musimy więc opracować najlepszy sposób ich dystrybucji, bo zależy nam, żeby były ogólnodostępne i żeby mieszkańcy je szybko otrzymali - dodaje Gałecka.

Pytania o plan dostarczenia maseczek przesłaliśmy do Ministerstwa Zdrowia. Czekamy na odpowiedź.

Od poniedziałku dodatkowe obostrzenia

W czwartek szef resortu zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że "materializuje się czarny scenariusz, jeśli chodzi o tempo rozwoju pandemii". Minister, komentując bilans zakażeń, wskazał, że w stosunku do poprzedniego tygodnia dynamika się zwiększyła. - Przyrost dziennych zachorowań spowodował, że średnia dzienna z ostatnich siedmiu dni przekroczyła już poziom 14 tysięcy. To jest o ponad 27 procent więcej niż było tydzień temu, analogiczna kategoria siedmiodniowa, bo wtedy wynosiła 11 tysięcy. Zderzenie tych liczb pokazuje, że mamy do czynienia z bardzo dynamicznym tempem rozwoju pandemii. To jest to niestety trend trwały - mówił w czwartek minister.

Niedzielski przekazał, że w skali całego kraju średnia zakażeń z ostatnich siedmiu dni na 100 tysięcy mieszkańców tego dnia wynosiła około 37. Z mapy zaprezentowanej podczas konferencji wynikało, że średnia dzienna liczba zachorowań w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców wynosiła w województwie warmińsko-mazurskim 62,8, zaś w pomorskim - 48,7. Następne w kolejności są województwa mazowieckie (średnio 47,4 nowych zakażeń w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców) i lubuskie (46,8) (To obliczenia według danych z czwartku - przyp. red.). W związku z tym minister zdrowia ogłosił, że te dwa województwa zostaną objęte dodatkowymi restrykcjami. Mają one zacząć obowiązywać od poniedziałku 15 marca do niedzieli 28 marca.

W związku z tym zamknięte zostaną galerie handlowe, muzea, galerie sztuki, hotele oraz kina i teatry. Nie będzie można korzystać z basenów i kortów. W szkołach podstawowych klasy I-III będą mogły funkcjonować w trybie mieszanym. W piątek zostało opublikowane rozporządzenie regulujące ten model edukacji w tych dwóch regionach.

Nowe obostrzenia w województwie mazowieckim i lubuskim (od 15 marca do 28 marca) KPRM

