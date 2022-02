"Amerykański żołnierz na misji". Pisze, że kocha i prosi o pieniądze. "Oszuści są bezlitośni"

- Najpierw napiszą, że kochają, twierdząc, że są na misji, a gdy zdobędą zaufanie swojej potencjalnej ofiary, proszą o pieniądze, by spotkać się ze swoją połówką i rozpocząć wspólne życie. A gdy zakochana ofiara przeleje pieniądze na konto oszusta, zostaje bez ukochanego i pieniędzy - przestrzega policja. Ofiary oszustów pochodzące z Mazowsza straciły w ten sposób po kilkadziesiąt tysięcy złotych.

"Zbliża się święto zakochanych. To czas, gdy wiele osób szuka swojej miłości. Często poszukiwania te zaczynamy w internecie, gdzie może czyhać wiele niebezpieczeństw, w tym "amerykańcy żołnierze" - przestrzega policja. I dodaje: "Oszuści są bezlitośni, nawiązują kontakt z samotnymi osobami".

Jak wymieniają w komunikacie, popularną metodą wśród przestępców jest w ostatnim czasie oszustwo "na amerykańskiego żołnierza". Jak to działa? Oszust wyszukuje w internecie samotne osoby, po czym nawiązuje z nimi kontakt. Posługując się zdjęciami z sieci, przedstawia się jako "amerykański żołnierz", który aktualnie jest poza granicami swojego kraju. "Oszust poprzez regularny kontakt i przedstawienie fałszywych historii z życia zdobywa zaufanie ofiary, a następnie prosi o pomoc finansową na zakup biletu lotniczego do Polski lub bardzo drogie leczenie. Gdy ofiara oszustwa prześle pieniądze na konto przestępcy, zostaje bez ukochanego i bez pieniędzy" - czytamy.

Rozkochał w sobie mieszkankę Grójca. Straciła 50 tysięcy złotych

Taka sytuacja miała miejsce np. w powiecie grójeckim. 63-latka za pośrednictwem jednego z komunikatorów społecznościowych poznała mężczyznę, który podawał się za amerykańskiego żołnierza i jednocześnie lekarza, pełniącego misję w Afganistanie z ramienia Czerwonego Krzyża. "Przez pewien czas prowadzili korespondencję. Oszust pisał po polsku. Mężczyzna prosił kobietę o pomoc. Hall, bo tak się przedstawiał żołnierz, chciał zakończyć służbę wojskową, przyjechać do Polski, i spędzić resztę życia w Grójcu" - czytamy w policyjnym komunikacie.

W międzyczasie miał nadać do niej paczkę. Kobieta zgodziła się pomóc rozmówcy i przelewała euro na niemieckie konta. Z kobietą korespondował również dowódca rzekomego żołnierza. "Pieniądze w kwotach 1500 i 5000 euro były przeznaczone na przyjazd innego lekarza, który miałby zmienić Halla podczas misji" - czytamy dalej. Kolejne wysokie kwoty pieniędzy były niezbędne do odebrania paczki, która trafiła do Niemiec. Amerykański "żołnierz" cały czas błagał kobietę o pomoc. "63-latka wykonała kilka przelewów. W wyniku oszustwa straciła ponad 50 000 zł" - wyliczono.