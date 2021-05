Telefonu na 998 nie odbierze już strażak. Zmiany w systemie powiadamiania ratunkowego

Numer alarmowy 998 zostanie na Mazowszu przełączony do Centrów Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie i Radomiu. Będzie nadal aktywny, ale telefonu nie odbierze już dyżurny straży pożarnej. Wdrożenie zmian planowane jest między 20 maja a 7 czerwca.

Przełączenie numeru alarmowego 998 do CPR ma usprawnić system powiadamiania ratunkowego i spowodować ujednolicenie sposobu obsługi zgłoszeń kierowanych na numery alarmowe. Dzięki temu wszystkie właściwe służby będą mogły zostać powiadomione jednocześnie o danym zdarzeniu. "Centrum Powiadamiania Ratunkowego będzie w stanie zweryfikować zgłoszenia omyłkowe lub niezasadne, więc finalnie odpowiednie służby zostaną poinformowane tylko o przypadkach, w których jest potrzebna interwencja" - wyjaśnia wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł, cytowany w komunikacie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Numer 998 odbierze operator CPR

Zmiany będą wdrażane stopniowo. W pierwszej kolejności obejmą Warszawę, a każdego następnego dnia przełączane będą poszczególne powiaty. Docelowo numer alarmowy 998 ma zostać przełączony na całym Mazowszu. Jeżeli będziemy chcieli zawiadomić straż pożarną o pożarze czy wypadku, numer 998 nadal będzie aktywny. Zmienia się jedynie miejsce odbioru zgłoszenia. Oznacza to, że od 20 maja, wybierając numer 998 na obszarze Warszawy, dodzwonimy się do Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy Młynarskiej, które przyjmie zgłoszenie i przekaże do właściwej służby.