Nowe "czarne punkty" na Mazowszu

Tablice oznaczające absolutny zakaz kąpieli pojawiły się w kolejnych ośmiu miejscach na Mazowszu. Władze województwa oraz policja zwracają uwagę, że wciąż dochodzi do wielu utonięć, również w Warszawie.

Nowe czarne punkty wodne na Mazowszu

Jak zaznaczył w poniedziałek marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, utonięcia to ciągle poważny problem, który dodatkowo jest potęgowany przez alkohol. - Dane pokazują, że niestety alkohol jest czynnikiem, który ogranicza odpowiedzialność, czy poczucie ostrożności u ludzi - powiedział Struzik. Podkreślił, że łącznie z ośmioma nowymi punktami w całym województwie będą funkcjonowały 123 "czarne punkty" wodne.

"Wisła w Warszawie jest bardzo trudna"

Z kolei Kinga Czerwińska z Komisariatu Rzecznego w Warszawie przypomniała, że Wisła w Warszawie jest rzeką bardzo trudną, gdzie do kąpieli "w ogóle nie powinno dochodzić". Dodała, że obecnie tablice informujące o "czarnych punktach" stoją między innymi na plaży saskiej, poniatowskiej oraz na pięćsetnym kilometrze Wisły.

- Mamy nadzieję, że są one na tyle czytelne, że będą trafiać nie tylko do mieszkańców stolicy, ale również do osób przyjezdnych między innymi ze wschodu, bo właśnie te osoby ostatnio najczęściej są ofiarami utonięć w Wiśle - powiedziała Czerwińska.