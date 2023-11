Maszyniści WKD planują strajk. Możliwe utrudnienia

We wtorek mediacje ostatniej szansy

"Jeżeli dojdzie do strajku ostrzegawczego wszystkie pociągi planowane w rozkładzie jazdy pociągów w dniu 15.11.2023 r. w godzinach od 6 do 8 zatrzymają się na najbliższej stacji/przystanku osobowym" - poinformowała spółka.

Pracownicy chcą tysiąca złotych podwyżki

- Nie walczymy o to, by poprawić byt pracowników WKD, tylko o to, aby zachować ich status quo. Pracodawca wypłacił 500 zł od października, pomijając prowadzone negocjacje, ale nasze żądanie to tysiąc. 500 zł nie pokrywa inflacji - tłumaczył w rozmowie z portalem Centkowski.