Władze Mazowsza składają skargę w sprawie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Władze Mazowsza zapowiedziały złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zdaniem samorządowców wybór beneficjentów Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych był upolityczniony.

Jak przekazano, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik podpisał skargę w tej sprawie w czwartek po południu. "Podział dotacji rządowych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych budzi sprzeciw samorządów w całym kraju. Nie inaczej jest na Mazowszu. Z analizy przyznanych dotacji wynika, że wsparcie trafiło do miejscowości, których wójtowie lub burmistrzowie sympatyzują ze stroną rządzącą. Szczególnie widoczne jest to w przypadku starostw powiatowych, gdzie ponad 90 proc. przyznanych dotacji trafiło do samorządowców związanych z PiS" - czytamy w informacji urzędu.