Ksiądz przyciskał ucznia do ławki i wykręcał mu ręce. Prokuratura sprawdzi czy zachował się podobnie wobec innego dziecka

Prokurator przesłuchał uczennicę, która nagrała jak ksiądz katecheta przyciskał do ławki i wykręcał ręce jej koledze z klasy. - Podczas przesłuchania uczennica przekazała informacje, że mogło dojść do nagannego zachowania także wobec innego ucznia tej placówki - poinformowali śledczy.

- Uczennica potwierdziła okoliczności zdarzenia, relacjonując, że doszło do sytuacji, w której ksiądz szarpał ucznia za ubranie, wykręcił rękę i przycisnął do ławki - powiedziała prokurator Łukasiewicz.

Jak dodała, "podczas przesłuchania uczennica przekazała informacje, że mogło dojść do nagannego zachowania także wobec innego ucznia tej placówki". - Dlatego na pewno będzie konieczność przesłuchania tego ucznia - stwierdziła rzeczniczka ostrołęckiej Prokuratury Okręgowej.

Opinia psychologiczna

Przesłuchanie 15-latka trwało ponad dwie godziny, a w jego trakcie potwierdził on, że duchowny dopuścił się naruszenia nietykalności cielesnej. Zeznał również, że było to działanie jednorazowe wobec niego.

"Przeproś Pana Boga"

Bulwersujące zachowanie księdza katechety ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na Mazowszu opisaliśmy na tvnwarszawa.pl w poniedziałek, 12 grudnia. Na nagraniu, które otrzymaliśmy na Kontakt 24, widać jak ksiądz zmusza ucznia do przeprosin. Gdy ten się nie zgadza, duchowny przyciska go do ławki i wykręca mu ręce.