Smogowy obwarzanek. Ponad 41 tysięcy kopciuchów dymi pod Warszawą

W 2023 roku wymieniono 2636 kotłów

W niektórych gminach nawet pół wieku na wymianę

Problemem jest też w granicach stolicy. - W Warszawie dymi 2650 kotłów, a do końca tego roku liczba ta zmniejszy się o około tysiąc sztuk. Już niedługo to przedmieścia będą jedynym źródłem zimowego zanieczyszczenia powietrza w Warszawie. Konieczna jest więc jakaś forma współpracy pomiędzy gminami z aglomeracji i stolicą. Liczę na to, że Warszawa pomoże gminom uporać się z tym problemem – inaczej ze smogiem w aglomeracji borykać się będziemy przez dekady - mówi Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego.

Niskie mandaty, mało kontroli

Od stycznia 2023 roku na Mazowszu nie można używać tzw. kopciuchów, czyli kotłów bezklasowych (kocioł poniżej klasy 3 lub bez tabliczki znamionowej, ani informacji w dokumentacji kotła). Natomiast od 1 października w Warszawie obowiązuje zakaz palenia węglem w domach. Za używanie kopciuchów grozi mandat 500 zł lub grzywna do 5000 zł. Za palenie węglem straż miejska może wystawić mandat do 500 zł.

Polski Alarm Smogowy wskazywał, że wolne tempo wymiany kopciuchów może wynikać m.in. z niedostatecznej liczby kontroli i niewspółmiernych do poziomu szkodliwości czynu wysokości mandatów. Z raportu opublikowanego w październiku ubiegłego roku wynika, że w gminach bez straży miejskiej pracuje niemal trzykrotnie mniej osób upoważnionych do kontroli, są to w sumie 104 osoby. W gminach ze strażą jest to 276 osób. Tam na jedną osobę upoważnioną do kontroli palenisk przypadają 433 domy, w gminach bez straży miejskiej aż 1336 domów.