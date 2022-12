Konstanty Radziwiłł może przenieść się z Mazowsza do Wilna

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł może wkrótce zmienić pracę. W połowie grudnia sejmowa komisja spraw zagranicznych zaopiniuje jego kandydaturę na stanowisko ambasadora RP na Litwie. To pierwsze oficjalne potwierdzenie, że taki scenariusz jest brany pod uwagę.

Posiedzenie komisji w połowie grudnia

Jak zauważa "Stołeczna", obecna ambasador na Litwie zajmuje stanowisko od sierpnia 2017 roku, a zwyczajowo trwa to około czterech lat. Onet ustalił z kolei nieoficjalnie już w październiku, że jest zgoda strony litewskiej na kandydaturę Radziwiłła. Teraz musi ją jeszcze zaakceptować właśnie komisja spraw zagranicznych.

Premier Mateusz Morawiecki powołał Konstantego Radziwiłła na wojewodę w listopadzie 2019 roku. Wcześniej, w latach 2015-2018 pełnił on funkcję ministra zdrowia w rządach Beaty Szydło. Radziwiłł był senatorem IX kadencji, ubiegał się bezskutecznie o mandat europosłach w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku oraz w wyborach parlamentarnych do Senatu tego samego roku. W latach 2001 - 10 był prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej. W latach 1980 – 81 był prezesem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Akademii Medycznej i członkiem Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS. Był także działaczem Ruchu Wolność i Pokój.