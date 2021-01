Smog na Mazowszu. O zakazie palenia w kominku dowiemy się z aplikacji lub SMS-a. Jeśli system zadziała

Zgodnie z roczną oceną powietrza za 2018 rok, we wszystkich strefach województwa mazowieckiego (mazowiecka, aglomeracja warszawska, Płock i Radom) doszło do przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłów zawieszonych PM10, PM2,5 i dwutlenku azotu (w przypadku aglomeracji warszawskiej) oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu w powietrzu. Dlatego 8 września sejmik województwa przyjął uchwałę w sprawie nowego programu ochrony powietrza. Dokument obowiązuje od 30 września.

Co to oznacza w praktyce? W momencie ogłoszenia powiadomienia, na wskazanym terenie obowiązuje całkowity zakaz rekreacyjnego palenia w kominkach, używania grilli i palenia ognisk oraz zalecenia związane z ograniczeniem przebywania na otwartym powietrzu, szczególnie w przypadku dzieci, osób starszych i kobiet w ciąży. "Czas trwania zakazu i obszar, na którym zakaz będzie obowiązywał, każdorazowo będzie podawany w powiadomieniu. Może to być cały obszar województwa, poszczególne powiaty, ale także wyznaczony obszar na terenie gminy. Czas trwania zakazu będzie równy czasowi trwania ryzyka. Zwykle jest to od jednego do kilku dni" - informuje urząd marszałkowski.