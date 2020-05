Kamery termowizyjne przy wejściach do szpitali. Będą mierzyć temperaturę wchodzących

20 szpitali z Mazowsza zostanie wyposażonych w system bezdotykowego pomiaru temperatury. Jego kamery termowizyjne są w stanie zbadać kilka osób jednocześnie, dzięki czemu do kontrolowania osób wchodzących do placówek nie trzeba będzie angażować wielu pracowników.

Za zakup systemu odpowiadał samorząd województwa mazowieckiego, a był on możliwy dzięki wsparciu z funduszy europejskich. Koszt jednego urządzenia do bezdotykowego pomiaru temperatury to około 90 tysięcy złotych. W sumie wartość zamówienia wyniosła 1,7 miliona złotych.

- Stosunkowo proste rozwiązanie pozwoli szybko i precyzyjnie zbadać temperaturę wszystkim osobom wchodzącym do placówki. W przypadku namierzenia osoby z podwyższoną temperaturą, personel będzie mógł podjąć natychmiastowe działania - podkreśla marszałek Adam Struzik, cytowany w komunikacie Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego.

Kamera termowizyjna poradzi sobie z zasłoniętą twarzą

Urządzenia zostaną zamontowane w taki sposób, by przesiewowe badania temperatury wykonywać przed wejściem do placówek medycznych. Jak zaznaczono w komunikacie, system szybko i dokładne mierzy temperaturę (margines błędu to 0,3 stopnia Celsjusza) wielu osobom równocześnie.

"Badanie jest bezpieczne i efektywne, co ważne - możliwe przez maseczki. System wyposażony jest w najnowszy model kamery termowizyjnej, pozwala na badanie osób znajdujących się w odległości do trzech metrów od kamery. Połączenie z serwerem, wyposażonym w inteligentne algorytmy AI, pozwala właściwie ustalić punkt pomiaru (rozpoznanie twarzy)" - informują urzędnicy.

Gdzie trafią nowe urządzenia?

Pierwsze urządzenia zostaną jeszcze w tym tygodniu uruchomione w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie oraz w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.

- Urządzenie zostanie zamontowane przy głównym wejściu do szpitala i do poradni specjalistycznych w taki sposób, aby miało w swoim zasięgu absolutnie wszystkich wchodzących. Do tej pory pomiar ciepłoty pacjentom mierzyliśmy ręcznie, co angażowało wiele osób. Pomagali nam przy tym studenci. To urządzenie pozwoli nam kontrolować sytuację bez angażowania personelu - mówi Jarosław Rosłon, dyrektor Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego, cytowany w komunikacie urzędu.

Poza tym, system trafi do siedmiu innych warszawskich placówek: Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM - Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego, Wojskowego Instytutu Medycznego, Szpitala Praskiego, Szpitala Bielańskiego, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM - Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus, Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego i Szpitala Dziecięcego przy Niekłańskiej.

Otrzymają go również placówki w Grodzisku Mazowieckim, Wołominie, Otwocku i Dziekanowie Leśnym, a także szpitale w Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach.

Autor:kk/b

Źródło: tvnwarszawa.pl