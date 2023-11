Jest umowa na kolejny odcinek S7 na północ od Warszawy

"Podpisaliśmy umowę na zaprojektowanie oraz dostosowanie do parametrów trasy ekspresowej północnego wlotu DK7 do Warszawy. W miejscu obecnej dwujezdniowej i dwupasowej drogi powstanie ekspresówka z trzema pasami ruchu na każdej jezdni" - poinformował w czwartek warszawski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

"Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: Fabe Polska, SP Sine Midas Stroy Kazachstan oraz Yörük Yapi İnşaat Turcja. Wartość zadania wynosi ok. 536 mln zł, a czas realizacji to 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (od 16 grudnia do 15 marca). Przy sprawnym przebiegu procesu projektowania (uzyskiwania niezbędnych uzgodnień i decyzji), jak i realizacji kierowcy z nowej trasy będą mogli skorzystać wiosną 2027 r. " - informuje GDDKiA.