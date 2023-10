Ułatwi dojazd do Warszawy z północy. Jest przetarg na projekt kolejnego odcinka S7

Ogłoszono przetarg na projekt drogi ekspresowej S7 na odcinku pomiędzy Kiełpinem a trasą S8. To odcinek o długości 13 kilometrów, który częściowo będzie wytyczony w tunelach.

- Budowa drogi ekspresowej S7 na północ od Warszawy to inwestycja, na którą mieszkańcy stolicy, ale także podwarszawskich Łomianek, czekają od wielu lat. Przetarg na opracowanie projektu budowy nowej, bezpiecznej i wygodnej trasy to poważny krok w kierunku realizacji tego przedsięwzięcia - podkreślił wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Dwa tunele, cztery węzły

Jak wyjaśniono, wykonawca trasy będzie musiał przygotować projekt oraz uzyskać niezbędne decyzje dla budowy drogi ekspresowej S7. Nowa trasa będzie miała przekrój dwujezdniowy z trzema pasami ruchu, a na niektórych fragmentach cztery. W ramach inwestycji powstaną dwa tunele: na Bielanach (ok. 1 km) i Bemowie (ok. 1,1 km m) oraz cztery węzły: Łomianki, Warszawa Wólka Węglowa, Warszawa Chomiczówka, Warszawa Północ (połączenie z Trasą Armii Krajowej S8).

Przebieg nowego odcinka

Nowy odcinek S7 między Kiełpinem i Trasą Armii Krajowej w Warszawie ma ułatwić dojazd do stolicy od północy. Trasa, licząca około 12,9 km, w początkowej części przebiegać będzie po istniejącym śladzie ul. Kolejowej w Dziekanowie Leśnym. Następnie, za węzłem Łomianki w kierunku Kanału Młocińskiego, zaprojektowana będzie na nasypie. "Dalej droga będzie biegła wschodnim obrzeżem Kampinoskiego Parku Narodowego, aż do węzła Warszawa Wólka Węglowa. Następnie, za ul. Arkuszową w Warszawie, planowana trasa zejdzie do tuneli, pierwszego o długości około 1000 m i kolejnego o długości około 1100 m. Po wyjściu z tuneli wznosi się ponad teren nad drogą ekspresową S8" - wyjaśniono w komunikacie na stronie ministerstwa.