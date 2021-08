Fabryka nielegalnych papierosów na Mazowszu zlikwidowana. 16 osób zatrzymanych "na gorącym uczynku"

Fabryka nielegalnych papierosów i przemyt do krajów Europy Zachodniej

Zaznaczyła, że do akcji doszło w wyniku śledztwa funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej pod nadzorem Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Białymstoku. Rzeczniczka przekazała, że z ustaleń śledczych wynikało, iż na terenie województwa mazowieckiego funkcjonuje duża fabryka nielegalnych papierosów, w której działalność zaangażowana jest 16-osobowa polsko-ukraińska grupa przestępcza. - Członkowie grupy poza nielegalną produkcją papierosów podejrzani są również o ich dystrybucję i przemyt do krajów Europy Zachodniej, m.in.: Niemiec, Wielkiej Brytanii - zaznaczyła.