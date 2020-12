Mazowsze z budżetem na 2021 rok. "Musieliśmy zaciągnąć kredyty"

Planowane dochody Mazowsza wyniosą w przyszłym roku prawie 3,6 mld zł, z czego ponad 2,6 mld zł to prognozowane dochody z podatków CIT i PIT. Z kolei wydatki mają być na poziomie ponad 3,8 mld zł. Wpłata do budżetu państwa, czyli tzw. janosikowe, w 2021 r. wyniesie 639 mln zł.

– Wszystkie zaplanowane zadania mają zapewnione finansowanie. Niemniej jednak z uwagi na skutki pandemii zwłaszcza w sferze gospodarczej, a co za tym idzie pewne obniżenie wzrostu gospodarczego, a także wprowadzenie nowych przepisów, szczególnie jeśli chodzi o dochody województwa – CIT estoński musieliśmy zaciągnąć kredyty. Mimo wszystko pod względem rozwojowym budżet jest bardzo dobry. Ok 30 procent stanowi udział środków na inwestycje, ponad 130 mln zł różnych instrumentów wsparcia dla mazowieckich samorządów od służby zdrowia, przez działkowców, strażaków, po szkoły - mówi skarbnik województwa Marek Miesztalski.

W ocenie sejmiku województwa mazowieckiego jest to także kolejny krok do podziału Mazowsza, któremu sprzeciwia się większość samorządowców z obszaru warszawskiego. - Jest to dla mnie niezrozumiałe, że tak ważna decyzja dotycząca naszego regionu nie została skonsultowana z władzami województwa ani innymi władzami samorządowymi regionu warszawskiego stołecznego – dodał Struzik. Sejmik województwa mazowieckiego zaapelował do rządu o dostęp do środków unijnych dla Warszawy i 70 okolicznych gmin, zarówno na poziomie regionalnym, jak i centralnym - w ramach programów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027 i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.