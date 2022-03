Inwestycje drogowe na Mazowszu. S7 z Warszawy do Grójca jeszcze w tym roku

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podsumowała postępy w realizacji dróg ekspresowych i obwodnic w Mazowieckiem. Poinformowała, że jeszcze w tym roku ma być przejezdna trasa S7 z Warszawy do Grójca. Mocno zaawansowane są również odcinki na północ od stolicy.

Trasa S7 na południe od Warszawy

Rzeczniczka przekazała, że prace prowadzone są na trzech odcinkach ponad 29 kilometrów trasy S7 Warszawa - Grójec. - Na pierwszym odcinku od węzła Warszawa Lotnisko do węzła Lesznowola zaawansowanie robót przekroczyło 91 procent. Na trasie głównej wykonywana jest nawierzchnia betonowa, humusowanie (przygotowanie gruntu pod roślinność - red.) i roboty brukarskie. Ponadto montowane są bariery energochłonne. Na obiektach układana jest nawierzchnia na kapach chodnikowych oraz realizowane są prace brukarskie. Wykonywana jest kanalizacja deszczowa i sanitarna, elektroenergetyka i oświetlenie. Budowane są ekrany akustyczne. Trwają prace związane z budową obwodu drogowego. Zakończenie robót przewidziane jest w październiku 2022 roku - powiedziała Tarnowska.

S7 z Warszawy do Grójca ma być przejezdna jeszcze w tym roku

S7 z Warszawy do Grójca ma być przejezdna jeszcze w tym roku GDDKiA

Trasa S7 na północ od Warszawy

Postęp prac na wschodnim odcinku A2

Ponadto Małgorzata Tarnowska wskazała, że minionej zimy rozpoczęły się roboty na dwóch odcinkach A2 (Mińsk Mazowiecki – Biała Podlaska) pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. - Obecnie wykonawcy budują drogi serwisowe oraz zdejmują wierzchnią warstwę ziemi pod trasę główną. Przewidywany termin ukończenia prac to jesień 2023 roku - podkreśliła.

- W przypadku środkowego odcinka pomiędzy węzłami Groszki i Gręzów Wojewoda Mazowiecki prowadzi postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - red.). Spodziewamy się otrzymania jej w połowie bieżącego roku. Zakończenie robót szacowane jest latem 2024 roku - podała.

Zaznaczyła, że dla kolejnych czterech odcinków A2 od obwodnicy Siedlec do Białej Podlaskiej w mazowieckim i lubelskim urzędach wojewódzkich prowadzone są postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji ZRID. - Szacujemy, że decyzje otrzymamy do końca tego roku. Zakończenie robót dla ponad 63 kilometrów A2 przewidziane zostało w drugiej połowie 2024 roku - przekazała.