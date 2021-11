"Nie ma już prawie miejsc nad Wisłą, gdzie do sfery dźwiękowej nie przenikałaby obecność człowieka"

Dźwięki Wisły trafią na płytę

- Mapa dźwiękowa Wisły to podobnie jak w przypadku dźwiękowego pejzażu Płocka blisko 160 minut nagrań, które powstały w 40 różnych miejscach w czasie kolejnych wypraw wraz z nurtem rzeki biegnącej przez Mazowsze – powiedział Polskiej Agencji Prasowej o projekcie Dąbrowski. Jak dodał, nagrania powstawały podczas kolejnych wypraw prowadzących szlakiem wzdłuż Wisły, które trwały z przerwami trzy miesiące – w trakcie podróży autorowi nagrań towarzyszyła jego żona Gabriela Nowak-Dąbrowska, która odwiedzane miejsca dokumentowała fotograficznie i video.

- Jedna z moich obserwacji jest taka, że nie ma już prawie miejsc nad Wisłą, gdzie do sfery dźwiękowej, pejzażu dźwięków, w jakimś stopniu nie przenikałaby obecność człowieka. Niemal zawsze, podczas tych podróży wzdłuż rzeki, słychać było, choćby z odległej drogi czy mostu, ruch samochodowy, a bywało dosyć często, że z powietrza docierały także odgłosy samolotów. Na jednym z nagrań pojawiają się więc na przykład dźwięki przelatujących akurat sześciu myśliwców – podkreślił Dąbrowski.

Punkt wyjścia dla wycieczek

"Mapa dźwiękowa Wisły na Mazowszu dokumentuje to, jak sama Wisła i miejsca nad rzeką brzmią dziś. Jest to dokumentacja subiektywna i taki jest wyłaniający się z niej obraz. Może stanowić punkt wyjścia dla własnych wycieczek dźwiękowymi tropami Wisły, a ta forma specyficznej turystyki, wymagająca skupienia, drastycznego ograniczenia swojego wpływu na otaczające nas środowisko, niejako stojąca w kontrze do wszechobecnej kultury selfie, może dać wiele satysfakcji, nawet jeśli nie używamy mikrofonu i nie dokonujemy żadnego zapisu" – podkreśliła Fundacja Nobiscum w anonsie wydawnictwa.