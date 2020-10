Nie było pieniędzy na modułowe izby covidowe przy szpitalach. "Mielibyśmy dziś gotowe odizolowane łóżka"

Dyrektorzy mazowieckich szpitali proponowali utworzenie modułowych oddziałów dla pacjentów z COVID-19. Ale pod koniec września dowiedzieli się od wojewody, że nie ma na to pieniędzy. - Dlaczego zamiast skorzystać z tego rozwiązania, budujemy od zera szpitale polowe w prywatnej hali EXPO XXI i na Stadionie Narodowym? - pyta Krzysztof Strzałkowski, przewodniczący komisji zdrowia i kultury fizycznej w Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

"Ograniczone środki finansowe"

Jeszcze przed jesiennym wzrostem liczby nowych zakażeń koronawirusem dyrektorzy mazowieckich szpitali zwrócili się do wojewody mazowieckiego z prośbą o zakup kontenerów medycznych, które mogłyby zostać przekształcone w przyszpitalne izby covidowe.

"W związku z wpływającymi do Urzędu wnioskami z podmiotów leczniczych dotyczących zmiany namiotów na kontenery, wynajęcia czy zakupu kontenerów, w których dokonywany były triaż pacjentów, u których występuje podejrzenie zakażenia Covid-19 uprzejmie informuję, że wojewoda w chwili obecnej nie ma możliwości zrealizowania wniosków ze względu na ograniczone środki finansowe" - czytamy w piśmie podpisanym przez Tomasza Sławatyńca, dyrektora Wydziały Zdrowia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

"Dlaczego budujemy od zera?"

Zdaniem radnego, takie rozwiązanie zwiększałoby bezpieczeństwo pozostałych pacjentów i personelu medycznego, który miałby odpowiednie miejsce i warunki do diagnozowania zakażonych osób. Szpitale nie musiałyby też wypisywać pacjentów z likwidowanych oddziałów, które dziś muszą zmieniać się w covidowe.

- Dyrektorzy szpitali już od lata starali się przygotować do nadejścia drugiej fali pandemii. Ta odpowiedź pochodzi z końca września i ostatecznie ucina kwestię oddziałów kontenerowych. Tymczasem, gdy na początku października nastąpił wzrost nowych zakażeń, wojewoda zaczął rozsyłać do szpitali decyzje dotyczące przekształcenia całych placówek bądź ich oddziałów w szpitale covidowe. Swoimi decyzjami wojewoda wskazuje na przykład takie placówki, gdzie cały budynek posiada wspólny system wentylacji, co gwarantuje rozniesienie infekcji na wszystkie oddziały. Gdyby przyjęto ścieżkę, o którą apelowały szpitale, mielibyśmy dziś gotowe odizolowane łóżka - przekonuje Strzałkowski.