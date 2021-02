Termin szczepienia mieli wyznaczony na początek lutego. "Otrzymaliśmy SMS-a, że został anulowany"

30 dawek szczepionki na tydzień

Przesunięcia terminów dla grupy pięciu tysięcy seniorów

- Jeżeli chodzi o sprawniejsze działanie, to jest to przede wszystkim pytanie do producentów szczepionek, bo to oni opóźniają i zmniejszają dostawy szczepionek, które trafiają do Polski. Mówimy o przesunięciu o dzień bądź dwa dni terminów szczepień dla grupy około pięciu tysięcy seniorów. To jest liczba w skali całej Polski. To było związane z opóźnieniami i logistyką, która jest wymagająca w przypadku szczepionek. Wcześniej punkty szczepień zostały o tym uprzedzone, stąd seniorzy też zostali poinformowani o tych sytuacjach – wyjaśnił Dworczyk.