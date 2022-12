Agregaty prądotwórcze w darze dla Ukrainy

Pięć milionów na pomoc humanitarną

Samorząd województwa wspiera Ukrainę od początku wybuchu wojny. Na zakup i przekazanie pomocy humanitarnej przeznaczono już pięć milionów złotych. - Do tej pory przekazaliśmy do Ukrainy między innymi 16 w pełni wyposażonych ambulansów, aparaty RTG, leki, a także środki higieniczne, koce, kołdry, poduszki, odzież termoaktywną, sprzęt pożarniczy itp. W sumie to ponad 2,4 miliona złotych wsparcia. Ciągle napływają do nas prośby o pomoc. Tym razem o przekazanie agregatów prądotwórczych - powiedział Struzik.