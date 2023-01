911 zarzutów dla 12 osób. Podejrzani lekarze, aptekarze i pracownik firmy medycznej

Przedstawiciel dużej firmy medycznej, właściciele i kierownicy aptek z Warszawy, a także psychiatrzy z Otwocka i Ostrołęki usłyszeli zarzuty m.in. poświadczania nieprawdy przy wystawianiu dokumentów w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także pomocnictwa w łapówkach. Grozi im do 10 lat więzienia.

Właściciele aptek zamieszani w proceder

"Współpracując z lekarzami, w celu zatajenia faktycznych korelacji w zakresie przekazywania korzyści majątkowych, przekazywał im tzw. programy edukacyjne w postaci książeczek do wypełnienia. Za ich wypełnienie lekarze otrzymywali pieniądze w przedziale od kilku do kilkunastu tysięcy złotych" - wyjaśnia KWP. "W cały proceder zamieszani byli również właściciele lub kierownicy współpracujących aptek, którzy za zwiększony obrót promowanymi lekami wypracowywali zysk dla danej apteki, uzyskując przy tym jednocześnie refundację do tych leków z Narodowego Funduszu Zdrowia" - dodają policjanci.