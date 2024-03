Do strażaków ochotników z Mazowsza trafi 188 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską. To rekordowe wsparcie - ponad 250 milionów złotych - z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał zarząd województwa.

Do ochotniczych straży pożarnych z Mazowsza trafi ogromne wsparcie unijne – ponad 250 milionów złotych na zakup 188 średnich i ciężkich samochodów strażackich. -Tegoroczne rekordowe wsparcie dla mazowieckich OSP jest jednym z efektów obecności Polski w Unii Europejskiej. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 253 milionów złotych z Unii Europejskiej aż 188 jednostek OSP otrzyma nowoczesne wozy strażackie. Cieszy mnie, że jeden z ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych trafi do OSP w Starej Miłosnej w dzielnicy Wesoła - zaznacza cytowany w komunikacie na ten temat Ludwik Rakowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Usprawnią akcje ratownicze

Konkurs na doposażenie mazowieckich strażnic w nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 200 wniosków. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 188 projektów.

Wicemarszałek Wiesław Raboszuk zauważa, że to kolejna pomoc dla druhen i druhów z Warszawy. - Podpisaliśmy umowę na zakup wozów strażackich dla jednostki OSP w Starej Miłosnej, do której trafi 1,2 miliona złotych unijnego wsparcia. Dzięki temu strażacy zyskają nowoczesne samochody, tak potrzebne im do prowadzenia akcji ratowniczych. To doskonałe ukoronowanie 20-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej i 25-lecia samorządu województwa mazowieckiego - ocenia.