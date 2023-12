Zmiany w rozkładach pociągów podmiejskich. Inne godziny kursowania, zmiana liczby połączeń

Od niedzieli zmienią się rozkłady jazdy pociągów. Powróci połączenie na odcinku Otwock-Warszawa, na trasie pojawi się nowy przystanek Warszawa Grochów, a przystanek Warszawa Olszynka Grochowska zostanie przywrócony. Z kolei pociągi Warszawskiej Kolei Dojazdowej dojadą do Milanówka.

Z jaką częstotliwością będą kursować pociągi?

Pociągi SKM kursujące w pełnej relacji (Pruszków – Otwock) będą kursowały przez linię średnicową podmiejską (Warszawa Śródmieście) z częstotliwością co około godzinę. Nadal obowiązywać będą kursy skrócone na trasie Pruszków – Warszawa Główna, a także Warszawa Wschodnia – Otwock.

"Na odcinkach Pruszków – Warszawa Zachodnia oraz Warszawa Wschodnia – Otwock średnia częstotliwość kursowania pociągów wyniesie co około 30 minut" - poinformował ZTM.

"Z uwagi na trwający remont stacji Warszawa Zachodnia, pociągi po średnicy podmiejskiej będą kursować ze średnią częstotliwością co około 12 minut w obu kierunkach. Część pociągów zostanie skierowana na średnicę dalekobieżną. Pozostałe pociągi z kierunku zachodniego skończą/rozpoczną bieg na stacji Warszawa Główna, a z kierunku wschodniego na stacji Warszawa Wschodnia" - poinformowały KM.

Inne godziny kursowania, zmiana liczby połączeń

Na linii R1 Warszawa – Skierniewice, R8 Warszawa – Skarżysko Kamienna, R9 Warszawa – Działdowo zmianie ulegną godziny kursowania pociągów, natomiast liczba połączeń będzie zbliżona do obecnego rozkładu jazdy. Tak samo będzie na linii R2 Warszawa – Łuków z tym, że w nocy z 12 na 13 grudnia dwa ostatnie w dobie pociągi na odcinku Sulejówek Miłosna – Mińsk Mazowiecki zostaną zastąpione komunikacją autobusową.

Na linii R3 Warszawa – Łowicz Główny w dniach od 10 do 23 grudnia pociągi na odcinku Błonie – Teresin-Niepokalanów będą jeździły po jednym czynnym torze. Dodatkowo, od 6 lutego do 9 marca na odcinku Błonie – Sochaczew, z uwagi na nocną przerwę technologiczną od północy do godz. 4, ostatni pociąg w dobie zostanie zastąpiony przez komunikację autobusową.