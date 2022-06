Towar o wartości 17 milionów złotych w nielegalnej fabryce papierosów

Jak przekazała Dagmara Bielec, rzeczniczka prasowa komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, do rozbicia zorganizowanej grupy doszło w poniedziałek 6 czerwca na terenie trzech podwarszawskich powiatów. - Na jednej z posesji funkcjonariusze zlikwidowali tak zwaną paczkowalnię, czyli kompletną i profesjonalną linię służącą do pakowania pojedynczych paczek papierosów, natomiast na kolejnych dwóch – magazyny wypełnione komponentami do produkcji papierosów oraz składowania i magazynowania gotowych wyrobów tytoniowych - poinformowała Bielec.