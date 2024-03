czytaj dalej

Tłum rolników jest już pod kancelarią premiera, o 11 odśpiewaniem hymnu formalnie rozpoczął się protest. Trwa hydepark - każdy może wejść na scenę i przemówić do tłumu, choć, jak relacjonuje reporter TVN24 Michał Gołębiowski, kilkanaście metrów od sceny już niewiele słychać. Wcześniej rolnicy odpalili race, na jezdni płonęły dętki. W niektórych miejscach protestujący próbowali wjechać ciągnikami na trasy wiodące do Warszawy, ale próby te udaremniła policja. W okolicach Łomianek na pasie zieleni stoi ok. 100 ciągników. Wydarzenia relacjonujemy na tvnwarszawa.pl.