Na czwartkowej sesji Rady Warszawy pojawili się taksówkarze. Domagają się od radnych, by zajęli się uchwałą dotyczącą podwyżek stawek przewozowych o złotówkę. Zaplanowali też na piątek protest w okolicach Lotniska Chopina. - Argument mówiący o tym, że te (stawki - red.) nie były podnoszone od wielu lat do mnie trafia - mówił z kolei prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zapewnił, że jest gotowy do rozmów na ten temat, ale "kampania wyborcza nie jest do tego najlepszym momentem".