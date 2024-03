Oskarżony złożył wniosek o odroczenie rozprawy

Gdy we wtorek, 26 marca, rozprawa została wznowiona, sędzia Ewa Zeidler-Ochocka poinformowała, że oskarżony Sylwester Z., który był tego dnia nieobecny w sądzie, osobiście złożył wcześniej wniosek o odroczenie tego terminu, a jako powód podał okoliczności osobiste. W uzasadnieniu, które przytoczyła sędzia, starosta płocki zwrócił uwagę na zbliżające się wybory samorządowe, zarządzone na 7 kwietnia, w których uczestniczy on "w sposób czynny".

Sędzia Zeidler-Ochocka stwierdziła, że okoliczności wskazane we wniosku "ani nie usprawiedliwiają, ani nie uzasadniają odroczenia bądź zmiany terminu rozprawy". Przypomniała, że pierwszy termin rozprawy był wyznaczony na styczeń i "nie odbył się na usprawiedliwiony wniosek obrońcy". Oceniła jednocześnie, że "trwająca kampania wyborcza z punktu widzenia tego procesu to kwestia obojętna".

Zeznawali policjanci, którzy zatrzymali starostę

W dalszej części rozprawy sąd wysłuchał zeznań trzech policjantów, którzy uczestniczyli w zatrzymaniu Sylwestra Z. do kontroli drogowej. Potwierdzili oni, że do zatrzymania doszło 6 kwietnia 2023 roku w Nowym Gulczewie na drodze krajowej nr 62 po zgłoszeniu dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Płocku do wszystkich patroli o kierowcy pojazdu, który może być po wpływem alkoholu. Jak mówili przed sądem funkcjonariusze, nie wiedzieli wówczas, że zatrzymany to starosta płocki.