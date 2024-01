Policjant usłyszał rozmowę pracownicy stacji paliw i wybiegł z budynku zabrać kierowcy kluczyki

W tym czasie na stacji paliw przebywał w czasie wolnym od służby podinspektor Sylwester Marczak, który usłyszał rozmowę zgłaszającej. - Naczelnik Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP wybiegł z budynku i podbiegł do samochodu, którym miał się poruszać pijany kierowca. Policjant od razu wyczuł od mężczyzny alkohol. Zabrał kluczyki ze stacyjki i do czasu przyjazdu patrolu ruchu drogowego nie pozwolił oddalić się z miejsca - przekazał w komunikacie nadkomisarz Damian Wroczyński z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.

Stołeczny policjant, wracając do domu, zajechał na stację paliw, gdzie usłyszał rozmowę pracownicy dzwoniącej na numer alarmowy, aby poinformować służby o pijanym kierowcy. Funkcjonariusz od razu podjął interwencję. Więcej: https://t.co/9BrLHy7Ri6

Pijany, bez uprawnień

Kiedy na miejscu pojawili się policjanci drogówki szybko potwierdzili przypuszczenia pracownicy stacji paliw. - Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało w organizmie 45-letniego mieszkańca gminy Wyszków prawie dwa promile alkoholu. Dodatkowo po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że 45-latek nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami - podał Wroczyński.

"To kolejny przykład, gdzie czujność i godna naśladowania postawa policjanta będącego po służbie przyczyniła się do wyeliminowania z ruchu pijanego kierowcy, który swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem mógł doprowadzić do tragedii na drodze" - podkreślili mundurowi.