Podszywał się pod pracownika banku. "Rozmowa była dla pokrzywdzonej bardzo realna"

Do pokrzywdzonej zadzwoniła osoba, podająca się za pracownika banku. Tłumaczyła, że pieniądze zgromadzone na koncie są zagrożone. Kobieta została oszukana metodą na BLIK-a, straciła ponad 29 tysięcy złotych.

Policja: rozmówca był przekonujący

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie przeprowadzili czynności, które pozwoliły na ustalenie podejrzanego w sprawie. 31-letni mężczyzna został zatrzymany. Mężczyźnie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie.

Na co uważać?

Policjanci podpowiadają jak nie dać się oszukać. Podkreślają, że nie należy działać pochopnie. "Zawsze należy sprawdzić, komu wysyłamy kody do płatności mobilnych" - radzą mundurowi. Ważne jest też, aby nie przekazywać pieniędzy obcym osobom.

"W każdej tego typu sytuacji należy zachować ostrożność. Pamiętajmy o przekazywaniu informacji i ostrzeganiu osób bliskich. Każdy z nas może stać się potencjalną ofiarą oszusta" - zaznaczają policjanci. I dodają: "Zawsze, gdy mamy wątpliwość, czy osoba po drugiej stronie słuchawki lub monitora to faktycznie właściwa osoba, albo przypuszczamy, że ktoś chce nas w ten sposób oszukać, należy to zgłosić pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji".