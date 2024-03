Jak poinformowała w poniedziałek rzeczniczka płockiej straży miejskiej st. insp. Jolanta Głowacka, do zdarzenia doszło pod koniec ubiegłego tygodnia na jednej z ulic w centrum miasta. Uwagę funkcjonariuszy zwróciło renault, parkujące za znakiem zakazu zatrzymywania się.

Okazało się, że kierowcą auta jest 31-letni mieszkaniec Płocka. Strażnicy miejscy po wylegitymowaniu, chcieli zweryfikować uprawnienia mężczyzny do kierowania pojazdami mechanicznymi i wtedy przyznał, że nie ma prawa jazdy. "Tłumaczył przy tym, że co prawda 'chodził, kiedyś na kurs, ale nigdy go nie ukończył'" - przekazała Głowacka.