Policjanci z Piaseczna otrzymali informację o nietrzeźwym kierowcy, który miał poruszać się ulicami miasta. Jeden z patroli na parkingu przy ulicy Nadarzyńskiej dostrzegł volkswagena, o którym była mowa w zgłoszeniu. Samochód został zatrzymany do kontroli.

Wydmuchał trzy promile i stracił samochód

"Okazało się, że siedzący na fotelu kierowcy mężczyzna jest kompletnie pijany. Badanie alkomatem wykazało, że ma ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Jakby tego było mało, sprawdzenie w policyjnym systemie wykazało, że posiada również sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, wydany przez Sąd Rejonowy w Kępnie, a obowiązujący do 2026 roku" - przekazała w komunikacie st. asp. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Volkswagen trafił na parking depozytowy, a 29-latek do policyjnej celi. Jak przekazała policja, mężczyzna po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty karne dotyczące kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz złamania sądowego zakazu. "29-latek wkrótce stanie przed sądem, by tam wytłumaczyć się ze swojego jakże nierozsądnego zachowania" - dodała Gąsowska. Postępowanie objęte jest nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie.

Kiedy policja może skonfiskować samochód?

14 marca weszły w życie przepisy umożliwiające konfiskatę aut m.in. nietrzeźwym kierowcom. Zgodnie z nimi samochód straci każdy nietrzeźwy kierowca, który będzie miał co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi, niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy. Przepadek auta ma być stosowany także wtedy, gdy kierowca spowodowuje wypadek przy zawartości powyżej promila alkoholu we krwi lub w sytuacji recydywy.