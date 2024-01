Maszyniści WKD rozpoczynają strajk. Chcą więcej zarabiać

czytaj dalej

Autobus szynowy, który spłonął we wtorek na trasie z Nasielska do Sierpca, jechał na kompleksowy przegląd techniczny. To kolejne zdarzenie, które wywołuje jeszcze większe utrudnienia dla pasażerów. Z powodu małej liczby sprawnych szynobusów tylko we wtorek Koleje Mazowieckie odwołały 18 kursów tego typu pojazdami.