Mogą śledzić równocześnie 32 pojazdy na ośmiu pasach. 26 nowoczesnych fotoradarów na Mazowszu

Nowoczesne fotoradary zastąpią urządzenia najstarsze i najbardziej zużyte. W województwie mazowieckim staną w 26 lokalizacjach. Na zakończenie całego procesu wymiany urządzeń wykonawcy mają czas do końca tego roku. Co potrafią nowe fotoradary?

Oba typy urządzeń są nowoczesne i mają zwiększony zasięg działania. Rejestrują na przykład, na którym pasie ruchu doszło do wykroczenia, mają możliwość ustawienia oddzielnych limitów prędkości dla każdego pasa jezdni.

Czym nowe fotoradary się od siebie różnią? - Producent Mesta Fusion wskazuje, że jest to urządzenie, które jest w stanie śledzić równocześnie 32 pojazdy, na nawet ośmiu pasach ruchu. Dla nas najważniejsze są kwestie parametrów, które są niezbędne do tego, aby prowadzić sprawy przeciwko sprawcom wykroczeń - tłumaczy rzeczniczka GITD. Fotoradar Mesta Fusion, wykonując pomiar, automatycznie przypisuje do każdego pojazdu jego prędkość, zapisuje pas, którym auto się porusza i jego tablice rejestracyjne. Urządzenie odróżnia też pojazd ciężarowy od osobowego.