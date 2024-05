Urzędnicy podejrzani o udział w organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy

Do zatrzymań i przeszukań mieszkań należących do osób podejrzanych o przestępczy proceder, a także pomieszczeń biurowych siedziby powiatowego urzędu, doszło w ubiegłym tygodniu.

Zdobywali zaświadczenia o pracy sezonowej

- Zamieszane w przestępczy proceder osoby dostarczały dokumentację niezbędną do uzyskania wizy krajowej oraz poświadczanie nieprawdy co do zamiaru zatrudnienia cudzoziemca i zapewnienia mu zakwaterowania na terytorium RP i tym samym wyłudzały poświadczenia nieprawdy od urzędników jednego z powiatowych urzędów pracy w postaci zaświadczeń o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej - przekazała rzeczniczka.